Аналитики оценили потенциал допдоходов бюджета от золотодобычи и цветной металлургии

Повышение налоговой нагрузки на компании, работающие в сфере добычи золота и цветных металлов, в том числе на «Полюс» и «Норникель», может обеспечить федеральному бюджету до 1,2 трлн рублей дополнительных доходов. Такая оценка приводится в обзоре аналитиков SberCIB.

Согласно материалам исследования, на фоне более низких цен на нефть и более крепкого рубля дефицит федерального бюджета в 2026 году может увеличиться почти вдвое — до 7,3 трлн рублей против заложенных в законе о бюджете 3,8 трлн рублей (1,6% ВВП).

По данным Минэкономразвития, в январе 2026 года средняя цена нефти Urals составила $41 за баррель. По оценке SberCIB, в среднем по году показатель может сложиться на уровне $46 за баррель.

При этом средний курс доллара, по прогнозу аналитиков, составит 83 рубля. В таких условиях нефтегазовые доходы могут оказаться существенно ниже плана, что приведет к увеличению дефицита.

В обзоре отмечается, что одним из возможных источников компенсации доходов может стать налоговый маневр в отраслях, демонстрирующих высокую рентабельность на фоне роста мировых цен — производстве золота и цветных металлов.

По оценке аналитиков, повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при производстве золота может принести бюджету до 1 трлн рублей. При этом рентабельность по EBITDA крупнейшего золотодобытчика страны «Полюса» может снизиться с 73% до 50%, что, как подчеркивается в обзоре, остается значительно выше показателей ряда других отраслей.

Дополнительные доходы бюджета также может обеспечить увеличение ставки НДПИ на металлы, производимые «Норникелем». По расчетам SberCIB, троекратное повышение ставки способно сократить дефицит еще на 200 млрд рублей. При этом рентабельность по EBITDA компании может снизиться с 41% до 33%, оставшись на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в начале февраля «Норникель» рассказал, что по итогам 2025 года чистая прибыль компании выросла на 36% и составила $2,5 млрд.