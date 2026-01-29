Число активных бизнес-клиентов «Т-Технологий» превысило миллион

Группа «Т-Технологии», в которую входят Т-Банк, Т-Бизнес и Т-Инвестиции, отчиталась об итогах работы в 2025 году. В декабре количество предпринимателей и компаний, активно использующих сервисы группы, впервые превысило 1 млн. Рост этого показателя за год составил 14%, следует из отчетности компании.

В 2025 году малый, средний и крупный бизнес увеличил объем кредитов в Т: размер кредитного портфеля бизнесу вырос на 49% и составил 739 млрд рублей. Средства бизнеса на счетах в конце года выросли до 858 млрд рублей.

Всего в 2025 году количество активных клиентов «Т-Технологий» составило 34,3 млн, в то время как ежедневная аудитория приложений достигло 15,6 млн.

Суммарный объем средств клиентов на счетах, а также активов под управлением превысил 6,4 трлн руб., увеличившись 19% за год. Общий объем покупок клиентов экосистемы за 2025 год вырос до 9,8 трлн рублей. Прибыль Т-Банка по РСБУ за 12 месяцев 2025 года составила 112,1 млрд рублей.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк отметил, что в долгосрочной перспективе группа сфокусируется на наращивание экспертизы и эффектов от внедрения ИИ-технологий.

«Среди ключевых эффектов ИИ — рост операционной эффективности и ускорение работы поддержки, минимизация потерь и рисков за счет улучшения скоринга и антифрод-моделей, а также cutting edge клиентский опыт в том числе за счет рекомендательных систем. Развитие собственных технологий — это инвестиция в эффекты «завтрашнего» дня», — сказал он.

По словам Близнюка, «Т-Технологии» также развернет собственную эффективную инфраструктуру для ИИ. «В 2025 году группа анонсирована инвестиции в развитие сети дата-центров, промышленная эксплуатация первых объектов стартует уже в 2027 году», — сказал он.

Глава «Т-Технологий» добавил, что считает приоритетным инвестиции в человеческий потенциал. «Мы инвестируем в образование, расширение программы долгосрочной мотивации, региональные команды и лидеров изменений. Объединяя таланты и технологии, мы думаем не только о долгосрочной устойчивости бизнеса, но и об улучшении качества жизни в стране», — заявил он.

Также Близнюк поделился планами компании на 2026 год.

«В 2026 году группа продолжит фокусироваться на инвестициях в технологическое развитие, рост всех ключевых бизнес-метрик и повышении эффективности. В сочетании с подходом test & learn для поиска и тестирования прорывных продуктовых и сервисных фичей «Т-Технологии» инвестирует в будущие конкурентные преимущества и рост базы лояльных клиентов, принимая во внимание долгосрочные перспективы масштабирования, в том числе на международных рынках», — резюмировал он.