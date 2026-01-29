МТС Exolve запустил AI-роботов для автоматизации клиентских коммуникаций

МТС Exolve введет на рынок новое поколение роботов для бизнеса

МТС Exolve запустила интеллектуальных роботов для автоматизации клиентских коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба дочерней компании МТС.

Решение основано на технологиях искусственного интеллекта, нейронных сетях и автоматизированном машинном обучении (AutoML). Оно предназначено для компаний с высокой интенсивностью голосовых и текстовых взаимодействий.

«Мы выводим на рынок продукт нового поколения, который по архитектуре и функциональности соответствует актуальным требованиям к AI-агентам для бизнеса», — отметил гендиректор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

По его словам, инновационные роботы способны работать в сложных сценариях, быстро масштабироваться и обучаться под конкретные задачи.

«Мы опираемся как на передовые технологии, так и на опыт команды в создании роботов. Новое решение предназначено для компаний, которым важно оперативно выстраивать эффективные коммуникации с клиентами и получать конкурентное преимущество», — добавил Биккужин.

Роботы нового поколения работают как AI-агенты: распознают намерения клиентов, ведут естественный диалог, сохраняют контекст, взаимодействуют с внешними системами и принимают решения в рамках заданной бизнес-логики.

Кроме того, благодаря AutoML роботы адаптируются под задачи заказчика, обучаются на исторических данных и улучшают качество диалогов в процессе работы. Продукт построен на модульной архитектуре и интегрируется с корпоративным IT-ландшафтом: CRM, биллингом, базами знаний и внутренними источниками данных. Также поддерживается подключение различных сервисов распознавания и синтеза речи (ASR/TTS).

Кроме того, решение обеспечивает бесшовную интеграцию с другими сервисами платформы МТС Exolve, которые подключаются напрямую и не требуют сложных настроек.

Продукт уже доступен в облачном формате. В будущем планируется развертывание on-premise для компаний с повышенными требованиями к безопасности и хранению данных.