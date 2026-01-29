Размер шрифта
Сбер снизил минимальную сумму обратного РЕПО

Сбер снизил порог сделок внебиржевого обратного РЕПО до 100 тысяч рублей
Сбер снизил минимальную сумму обратного РЕПО с 1 млн до 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в Сбере, это позволит большему числу компаний оперативно управлять ликвидностью.

По словам директора департамента глобальных рынков Сбербанка Александра Зозули, в декабре 2025 года оборот внебиржевых сделок обратного РЕПО в Сбере превысил 3 трлн рублей.

«Наша стратегия — дать бизнесу любого масштаба максимально широкий набор инструментов для управления ликвидностью, причем как классических, так и альтернативных. Поэтому мы последовательно выводим в онлайн решения финансового рынка — от РЕПО для краткосрочных вложений до операций с облигациями, которые позволяют работать с более длинными горизонтами», — сказал он.

Зозуля добавил, что доходы корпоративных клиентов от операций обратного РЕПО за 2025 год превысили 18 млрд рублей.

«Число клиентов брокерской платформы Сбера для бизнеса за прошлый год выросло почти на 50%, а доля компаний, совершающих сделки на регулярной основе, увеличилась практически в два раза и достигла 44%», — сказал он.
 
