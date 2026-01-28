Размер шрифта
«Русал» внедрил новые экологичные решения для монтажа электролизеров

«Русал» внедрил неформованные материалы на электролизерах пяти заводов
«Русал»

«Русал» внедрил разработанные по собственной запатентованной технологии неформованные материалы (НФМ) на 5100 электролизерах Братского, Иркутского, Новокузнецкого, Саяногорского и Красноярского алюминиевых заводов, сообщает пресс-служба компании. Это примерно 80% всех электролизеров компании.

Традиционно, катодные кожухи электролизеров выкладываются несколькими слоями теплоизоляционных и огнеупорных кирпичей, что делает монтаж длительным и трудоемким процессом. В алюминиевой отрасли давно пытались найти экономичные материалы на замену кирпичам.

Как отметил технический директор «Русала» Виктор Манн, применение НФМ дало возможность заменить значительный объем кирпичей и плит. «Использование НФМ позволило на 50% сократить затраты на футеровочные материалы и на 50% снизить операционные затраты при монтаже электролизеров. Инновационная технология и наше уникальное оборудование защищены 40 международными патентами», — сказал он.

В компании отметили, что новое решение является экологически эффективным, так как НФМ после демонтажа электролизера подлежат рециклингу и повторному использованию. Это значительно сокращает объем отходов и способствует построению замкнутого производства и циркулярной экономики. Благодаря этому каждый завод дополнительно экономит миллионы рублей на плате за утилизацию.

Кроме того, добавили в «Русале», перевод 5100 электролизеров на НФМ позволил сэкономить 1 млрд рублей за счет более низкой цены неформованных материалов и быстрого монтажа электролизеров.
 
