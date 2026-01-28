«Русал» внедрил новые экологичные решения для монтажа электролизеров

«Русал» внедрил разработанные по собственной запатентованной технологии неформованные материалы (НФМ) на 5100 электролизерах Братского, Иркутского, Новокузнецкого, Саяногорского и Красноярского алюминиевых заводов, сообщает пресс-служба компании. Это примерно 80% всех электролизеров компании.

Традиционно, катодные кожухи электролизеров выкладываются несколькими слоями теплоизоляционных и огнеупорных кирпичей, что делает монтаж длительным и трудоемким процессом. В алюминиевой отрасли давно пытались найти экономичные материалы на замену кирпичам.

Как отметил технический директор «Русала» Виктор Манн, применение НФМ дало возможность заменить значительный объем кирпичей и плит. «Использование НФМ позволило на 50% сократить затраты на футеровочные материалы и на 50% снизить операционные затраты при монтаже электролизеров. Инновационная технология и наше уникальное оборудование защищены 40 международными патентами», — сказал он.

В компании отметили, что новое решение является экологически эффективным, так как НФМ после демонтажа электролизера подлежат рециклингу и повторному использованию. Это значительно сокращает объем отходов и способствует построению замкнутого производства и циркулярной экономики. Благодаря этому каждый завод дополнительно экономит миллионы рублей на плате за утилизацию.

Кроме того, добавили в «Русале», перевод 5100 электролизеров на НФМ позволил сэкономить 1 млрд рублей за счет более низкой цены неформованных материалов и быстрого монтажа электролизеров.