Сбер запустил оплату счетов контрагентов с кредитной бизнес-карты

Предприниматели смогут оплачивать счета юрлиц с кредитных СберБизнес карт
Корпоративные клиенты Сбера получили возможность оплачивать счета юридических лиц-контрагентов за счет кредитных средств, используя кредитную СберБизнес карту. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили в Сбере, для совершения платежа при формировании платежного поручения в веб-версии интернет-банка «СберБизнес» достаточно выбрать счет кредитной бизнес-карты в качестве источника средств.

Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера Сергей Попов рассказал, что банк постоянно развивает сервисы для бизнес-расчетов.

«С октября 2025 клиенты уже совершают платежные поручения с кредитной бизнес-карты за счет собственных средств. Возможность использования кредитного лимита в таких платежах ― ответ на запрос рынка. Компании могут оперативно закрывать текущие платежи перед поставщиками, не затрагивая собственные оборотные средства», — отметил он.

В целях тестирования нового функционала и оптимизации денежных потоков компаний до конца марта 2026 года комиссия за такие операции установлена на нулевом уровне. При этом платежи не входят в беспроцентный льготный период — на перечисленные суммы начисляются проценты в соответствии с условиями кредитного договора.
 
