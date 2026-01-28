Размер шрифта
Wildberries внедрила нейросеть для создания ИИ-видео

Продавцам Wildberries стал доступен ИИ-инструмент для генерации видеоконтента
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) запустила для российских продавцов сервис «Видеообложки», позволяющий создавать видеоконтент с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сервис использует нейросетевые технологии для генерации ИИ-видео и анимации фотографий, чтобы наглядно демонстрировать функциональность и реальные свойства товаров.

В компании уточнили, что ранее продавцы могли использовать слайд-шоу и анимированную инфографику, теперь же возможности расширены за счет ИИ.

«Мы последовательно развиваем нейросетевые инструменты для работы с контентом, чтобы максимально упростить для продавцов запуск продукции на платформе», — отметила директор по продукту портала продавца РВБ Анастасия Сычева.

По ее словам, все ИИ-решения направлены на повышение визуального качества карточек и демонстрацию практического применения товаров.

«Таким образом клиентам будет сразу понятно, как товар работает на практике, а продавцам не понадобятся дополнительные ресурсы на профессиональную фотосъемку для создания качественного контента. Нейросети берут на себя техническую часть, позволяя партнерам сосредоточиться на развитии бизнеса на платформе», — добавила она.

Как уточнили в РВБ, сервис «Видеообложки» доступен всем продавцам из России и Беларуси с подпиской «Джем». Теперь в нем стали доступны два новых инструмента. Так, «ИИ-видео» может проанализировать фото с человеком или предметом и автоматически создать видеообложку, учитывая специфику товарной категории. В свою очередь, «Живые фото» позволит анимировать изображения с людьми, добавляя естественные движения, например, поворот головы, улыбку или другое.

Процесс занимает до одной минуты. Продавцу достаточно загрузить фото в режиме редактирования карточки и запустить генерацию. Готовый ролик можно сразу добавить в карточку товара.
 
