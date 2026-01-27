Размер шрифта
Шишкарев предложил комплексную модель развития Арктики и коридора «Север – Юг»

Сергей Шишкарев: крупные проекты требуют комплексного государственного подхода
ГК «Дело»

Крупные инфраструктурные проекты, такие как освоение Арктики и развитие международных транспортных коридоров, требуют не только капиталовложений, но и комплексного государственного подхода к их экономической эффективности, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Он отметил, что на Морскую коллегию и в правительство РФ уже внес свое предложение по законодательному закреплению развитию «Трансарктического транспортного коридора».

Шишкарев добавил, что нужно просчитывать не только логистику, но и транспортно-экономический баланс, окупаемость инвестиций и будущую грузовую базу, включая запасы полезных ископаемых.

«На транспортную систему нужно смотреть с точки зрения транспортно-экономического баланса и с точки зрения окупаемости инвестиций, которые мы будем делать. Одним словом, комплексная модель развития этого региона и трансарктического транспортного коридора», — отметил бизнесмен.

Также Шишкарев заявил, что для развития коридора «Север – Юг» необходимо строить двухпутную железнодорожную колею по российскому стандарту 1520 мм на всем протяжении маршрута до иранского порта Бендер-Аббас. По его словам, это позволит увеличить грузопоток до 100 млн тонн и укрепит связи с ключевыми союзниками.

Говоря об инвестициях холдинга в российскую инфраструктуру, Шишкарев напомнил, что в 2025 году ГК «Дело» направила на модернизацию и новые проекты 31 млрд рублей, а общий объем вложений с 2014 года превысил 200 млрд рублей. При этом значительная часть финансирования привлекается за счет облигационных займов, которыми владеют более 25 тыс. частных инвесторов. По словам Шишкарева, это свидетельствует о народном доверии к компании, а средства работают на укрепление транспортного суверенитета страны.
 
