Сбер и фонд «Вклад в будущее» запустили программу «Маяки» для студентов-лидеров

Сбер и фонд «Вклад в будущее» инвестируют 90 млн рублей в талантливых студентов

Сбер и благотворительный фонд «Вклад в будущее» запустили всероссийский проект «Маяки» для поддержки талантливых студентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа создана для выявления и поддержки талантливых студентов, готовых стать лидерами нового поколения. Общий объем финансовой поддержки участников составит 90 млн рублей.

Участвовать смогут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения, граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, которые реализуют собственные проекты и готовы доказать их значимость.

Отбор пройдет в несколько этапов: заполнение анкеты, онлайн-тестирование, решение кейса в формате деловой игры, а затем — презентация идеи в суперфинале перед руководителями Сбера.

По итогам проекта в ТОП-300 войдут авторы лучших решений. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, финалисты получат доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с топ-менеджментом Сбера.

Управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова подчеркнула, что Сбер ищет студентов, которые замечают, что можно сделать лучше, и берутся за это.

«Они не ждут идеального плана, а действуют: проверяют гипотезы, ошибаются, уточняют и доводят до результата. В «Маяках» мы даем таким ребятам по всей стране опору: ресурс для экспериментов, прямой доступ к людям, которые строят большие продукты и меняют индустрии, и среду, где можно говорить честно, получать сильную обратную связь и превращать амбициозные идеи в проекты, которые масштабируются на миллионы людей», — сказала она.

Исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец добавил, что миссия фонда — дать людям возможность уверенно ориентироваться в быстро меняющемся мире и отвечать на вызовы XXI века.

«Мы работаем с молодыми лидерами, которые осваивают новые подходы к обучению, выстраивают диалог с ведущими экспертами индустрии и получают опыт принятия стратегических решений, влияющих на развитие общества и экономики. Программа «Маяки» — это поддержка тех, кто готов осознанно смотреть в будущее и вносить реальный вклад в развитие страны», — сказал он.