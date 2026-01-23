Размер шрифта
МТС признали самым востребованным работодателем в сфере цифровых услуг у молодежи

МТС стала лидером среди работодателей в сфере трудоустройств молодежи
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Компания МТС стала лидером в двух рейтингах работодателей в сфере трудоустройства студентов и молодых специалистов, сообщает пресс-служба компании.

В рейтинге Future Today МТС попала в число 20 самых востребованных работодателей России по мнению студентов старших курсов 30 ведущих вузов. В дополнительном рейтинге портала «Лучшие из лучших» компания заняла 14 место из 30. По данным Future Today, МТС также стала лидером в сфере телекоммуникаций по привлекательности среди студентов.

Кроме того, в рамках ежегодной премии Best Company агентства Changellenge МТС заняла 11 место в рейтинге «50 лучших работодателей для начала карьеры» и 9 место по популярности среди студентов ИТ-специальностей.

«МТС, как технологический лидер, дает молодым сотрудникам уникальную для рынка возможность – с первых дней участвовать в разработке инновационных технологий в телекоме, а также быть максимально включенными в процессы по созданию прорывных решений. Это не просто привлекает в компанию молодых специалистов, но и стимулирует их профессионально развиваться в компании», — рассказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В компании отметили, что в телекоме МТС работают более 26,7 тыс. сотрудников, четверть из которых моложе 30 лет. Почти 15 тыс. специалистов имеют опыт работы в компании более трех лет. В 2025 году МТС заключила партнерские соглашения с двенадцатью ведущими техническими вузами страны. Компания реализует охватные программы студенческих стажировок, проводит хакатоны и профориентационные мероприятия. По результатам программы МТС Лидер 81% участников в 2025 году стали штатными сотрудниками компании.
 
