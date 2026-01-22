В ЛДПР предложили ввести амнистию для ранее ввезенного оборудования для майнинга

В России нужно ввести амнистию оборудования для майнинга криптовалют, ранее ввезенного в страну с нарушениями в оформлении документов. Мера позволит избежать ухода майнеров в серую зону. Об этом заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках первого политического криптофорума политической силы.

Слуцкий отметил, что по состоянию на середину минувшего года в специальные реестры Федеральной налоговой службы включены свыше 1 тыс. представителей майнинговой отрасли, что составляет порядка трети всех предпринимателей и компаний, ведущих данную деятельность.

Одним из барьеров для включения майнеров в реестры ФНС глава ЛДПР назвал наличие у них оборудования, ранее ввезенного с неверно оформленными документами. В связи с этим они, по мнению Слуцкого, не спешат подавать заявления на включение в реестры, так как опасаются наступления ответственности за использование такого оборудования для майнинга.

«Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр», — рассказал политик.

Он считает, что такая мера способствует легализации криптоотрасли и снизит риски ухода майнеров в теневой сектор.

Также глава ЛДПР предложил предоставить действующим участникам крипторынка переходный период — до 1,5 лет — для плавной интеграции в правовую систему. За это время бизнес, полагает он, сможет адаптироваться к новым требованиям, а государство — сформировать необходимые правила регулирования отрасли.

Также Слуцкий призвал Банк России и Министерство финансов РФ начать сотрудничество с участниками майнинговой отрасли для совместной работы в законодательной сфере. Оно позволит регуляторам лучше понять особенности функционирования крипторынка и более детально проработать профильное законодательство, резюмировал парламентарий.