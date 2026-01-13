Сбер обеспечил импортонезависимость в сфере кредитования юрлиц

Сбер перевел кредитование юрлиц с Pega Platform на российскую Platform V

Сбер внедрил собственное решение для автоматизации кредитования бизнеса, заменив зарубежную платформу Pega Platform на всех этапах оформления и сопровождения сделок, сообщает пресс-служба банка.

Для перехода Сбер использовал флагманские инструменты цифровой платформы Platform V, в которую входит система автоматизации бизнес-процессов Flow, система управления базами данных Pangolin DB и другие.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов, переход позволил создать более гибкое и оптимальное с точки зрения потребления ресурсов решение.

«В итоге мы получили две фундаментальные вещи. Первое — полную импортонезависимость. Второе — радикально усиленный фокус на информационной безопасности на всех уровнях архитектуры», — сказал он.

Меньшов добавил, что российские технологии доказали свою надежность и эффективность.

В ходе перехода всего Сбер перенес более 130 интеграций программных продуктов.