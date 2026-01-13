Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Сбер обеспечил импортонезависимость в сфере кредитования юрлиц

Сбер перевел кредитование юрлиц с Pega Platform на российскую Platform V
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Сбер внедрил собственное решение для автоматизации кредитования бизнеса, заменив зарубежную платформу Pega Platform на всех этапах оформления и сопровождения сделок, сообщает пресс-служба банка.

Для перехода Сбер использовал флагманские инструменты цифровой платформы Platform V, в которую входит система автоматизации бизнес-процессов Flow, система управления базами данных Pangolin DB и другие.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов, переход позволил создать более гибкое и оптимальное с точки зрения потребления ресурсов решение.

«В итоге мы получили две фундаментальные вещи. Первое — полную импортонезависимость. Второе — радикально усиленный фокус на информационной безопасности на всех уровнях архитектуры», — сказал он.

Меньшов добавил, что российские технологии доказали свою надежность и эффективность.

В ходе перехода всего Сбер перенес более 130 интеграций программных продуктов.
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+