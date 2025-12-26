Столичные предприниматели смогут бесплатно обучиться работе с GigaChat

ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Сбера запустил бесплатный дистанционный обучающий курс «ИИ-помощник для предпринимателей» для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках курса участники за 14 дней освоят ключевые инструменты бесплатного ИИ-помощника GigaChat от Сбера, научатся составлять эффективные запросы и оптимизируют рабочие процессы.

По словам заместителя генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» Дмитрия Герасимова, в современном мире внедрение ИИ стало неотъемлемой частью развития бизнеса.

«Те, кто раньше осваивает технологии, укрепляют позиции на рынке и быстрее растут. Новый курс МБМ дает предпринимателям понятную дорожную карту: как применять ИИ в повседневных задачах, повышать продуктивность и открывать новые перспективы для своего бизнеса», — сказал он.

Также старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбера Антон Фролов отметил, что генеративный ИИ перешел из разряда перспективных технологий в категорию обязательных инструментов успешного бизнеса.

«Важно осознавать, что сама по себе технологии не гарантирует успех — это лишь средство, которое требует профессионального подхода, глубокого анализа и точного расчета вложений», — сказал он.