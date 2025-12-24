На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС запустила отечественное решение для защиты от DDoS-атак

МТС объявила о запуске сервиса защиты интернет-трафика от DDoS-атак
true
true
true
close
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске высокоскоростного доступа в интернет с интегрированной защитой трафика от DDoS-атак. Услуга доступна операторам связи и владельцам автономных систем, рассказала пресс-служба компании.

В рамках сервиса обеспечивается круглосуточное обнаружение и блокировка DDoS-атак различных типов.

Отмечается, что использование защиты на магистральной сети МТС позволяет B2C- и B2B-пользователям операторов связи свести к минимуму риск ухудшения доступа к защищенным информационным системам и интернет-ресурсам.

Защита от DDoS-атак предоставляется по сервисной модели и, по оценке МТС, способствует снижению операционных расходов на сетевую безопасность за счет отказа от инвестиций в специализированное оборудование, лицензии и содержание штата квалифицированных специалистов.

Пользователям сервиса доступны личный кабинет с информацией об отраженных атаках, показателями качества услуги и возможностью формирования аналитических отчетов, а также помощь команды экспертов по кибербезопасности. Они занимаются настройкой правил мониторинга и фильтрации трафика, оказывают техническую поддержку и дают консультации.

Глава департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова отметила, что, согласно аналитическим данным, операторы связи и поставщики информационных услуг в третьем квартале 2025 года вновь стали основной целью DDoS-атак, при этом во втором квартале их число выросло на 45%.

«МТС предлагает комплексное защищенное решение, которое позволит пользователям за счет защиты IP-транзита сосредоточиться на развитии собственных сетей и сервисов, делегировав задачу по обеспечению киберустойчивости», — отметила она.

Услуга реализована на базе отечественного решения, внесенного в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России и сертифицированного ФСТЭК России.

