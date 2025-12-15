На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Samsung, Яндекс и Сбер вошли в тройку любимых брендов россиян

Сбер занял третье место в исследовании аналитического центра НАФИ
true
true
true
close
ShotPrime Studio/Shutterstock/FOTODOM

Samsung, Яндекс, Сбер, Ozon и Adidas стали любимыми брендами россиян, следует из опубликованного пилота исследовательского проекта «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян» аналитического центра НАФИ.

Список составили при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Опрос проводился с 1 сентября по 1 декабря 2025 года среди 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Гендиректор НАФИ Гузелия Имаева подчеркнула, что проект «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян» стал карта доверия российских потребителей.

«Почти половина упомянутых брендов отечественные. Четыре из них входят в топ-10 — это важный сигнал о зрелости российского рынка. Для компаний результаты исследования становятся практическим ориентиром: чтобы войти в число любимых, необходимо строить долгосрочные отношения с потребителем, развивать сервисы и быть полезными каждый день — именно так формируется устойчивая «потребительская любовь», — сказала она.

Отмечается, что более трети любимых брендов (36%), по данным списка, являются производителями товаров повседневного спроса. Производители потребительной электроники и бытовой техники 20%, бренды из сферы цифровых сервисов и технологий составили — 18%, а автомобильные бренды — 8%.

«Наш новый проект получит продолжение в следующем году. В настоящее время мы дорабатываем методологию исследования с привлечением экспертов из разных отраслей», — добавила Имаева.

По ее словам, в дальнейшем проект масштабируют на уровень регионов, так как есть большой запрос на исследование роли и потенциала локальных брендов и компаний в региональной экономике.

«Мы приветствуем и поддерживаем выход такого независимого исследования. Одно из наших стратегических направлений — определение ценности брендов для россиян. Мы готовы совместно с НАФИ развивать и масштабировать его», — рассказал исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

