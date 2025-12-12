На сессии Сбера рассказали о развитии ИИ-ассистентов для пациентов и врачей

Взаимодействие «пациент + персональный цифровой ассистент» становится ключевым направлением для снижения нагрузки на систему здравоохранения. Об этом заявила заместитель директора Института цифрового биодизайна и ИИ Сеченовского Университета Валерия Кузоватова на сессии Сбера «Врачи + ИИ: будущее, которое наступило».

По словам директора лаборатории «Сильный ИИ в медицине» института AIRI и профессора Сколтеха Дмитрия Дылова, пациенты все чаще приходят на прием подготовленными. Он отметил, что GigaChat уже прошел аккредитацию по восьми медицинским специализациям.

«На первый взгляд кажется, что от него можно получить исчерпывающий ответ. Однако пользователю необходим особый подход. Скажем, система предлагает три наиболее вероятных диагноза с указанием их вероятности. Такой формат помогает пациенту прийти к врачу с обоснованной гипотезой, не нарушая клиническое мышление специалиста, тем более что заключение врача будет, скорее всего, подготовлено при поддержке такой же языковой модели», — пояснил Дылов.

Исключением, по его словам, остаются сложные случаи с сопутствующими заболеваниями, где требуется цифровой консилиум.

Медицинский директор СберЗдоровья Владислав Мохамед Али подчеркнул, что ИИ-ассистенты позволяют сократить рутинные задачи врачей и сопровождать пациента на протяжении всей жизни.

«AI-помощник не только помогает с ответами на медицинские вопросы, расшифровывает анализы, но и может мотивировать человека вести здоровый образ жизни. Такая проактивность позволяет сместить акцент с лечения болезней на рутинный мониторинг здоровья, а технологии экспресс-оценки и помощники на базе ИИ станут инструментами для использования на ежедневной основе», — сказал он.

Валерия Кузоватова обозначила четыре ключевых тренда: переход от диагностики к прогнозной аналитике, развитие персонализированного лечения, внедрение автономных ИИ-агентов для скрининга и форм, а также фокус на пациента как активного участника управления своим здоровьем.