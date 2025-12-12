Capital Group запустил серию пилотных проектов по внедрению ИИ в девелопмент

Девелопер Capital Group приступил к пилотному внедрению технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы. Об этом сообщил член правления, директор по персоналу и организационному развитию компании Михаил Сивак.

По его словам, девелопер рассматривает внедрение ИИ как стратегический, но требующий взвешенного подхода процесс.

«Мы не гонимся за модными трендами, а выбираем путь пилотных проектов. У нас созданы рабочие группы для оценки каждой AI-инициативы, при этом на данный момент запущены точечные пилоты в ключевых направлениях», — отметил Сивак.

Отмечается, что один из первых пилотов запущен в сфере подготовки тендерной документации. ИИ-система анализирует десятки тысяч позиций по строительным материалам и объемам работ, значительно ускоряя обработку информации и повышая ее качество.

«Мы масштабируем только те решения, которые доказали свою эффективность. Это позволяет нам минимизировать риски и получать быстрые практические результаты. Надеюсь, что этот продукт у нас в следующем году будет в промышленной эксплуатации», — добавил топ-менеджер Capital Group.

В компании уточнили, что исследования этого года говорят о том, что вектор цифрового развития активно поддерживают большинство участников отрасли. Так, по данным исследования ДОМ.РФ, более 70% девелоперов в 2025 году отмечают, что главный эффект цифровизации — повышение эффективности. Внедрение цифровых инструментов позволяет компаниям быстрее принимать решения, лучше контролировать выполнение задач и структурировать внутренние процессы.