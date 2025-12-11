На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали о тестировании криптовалют и блокчейна

Инвесторы вложили более 1,5 млрд рублей в финпродукты Сбера на базе криптовалют
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Инвесторы вложили более 1,5 млрд рублей в этом году в финансовые продукты Сбера на базе криптовалют. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов на конференции FI Day ИИ & Блокчейн «Цифровые горизонты будущего».

«Летом этого года в рамках экспериментального правового режима инвесторы получили возможность покупать индексные инструменты на криптовалюту или корзину криптовалют, что фактически означает возможность полностью легального доступа инвесторов к традиционной инфраструктуре для покупки и хранения этих инструментов», — отметил Попов.

Программа конференции затронула ключевые изменения финансового рынка в результате цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и блокчейна.

Как отметил зампред правления Сбера, блокчейн усиливает банковский бизнес, открывая новые возможности, такие как токенизация активов и смарт-контракты, которые автоматически исполняются на платформах цифровых финансовых активов.

