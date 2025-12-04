На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгерская MOL интересуется зарубежными активами «Лукойла»

Reuters: венгерская MOL выразила интерес к покупке зарубежных активов «Лукойла»
Илья Питалев/РИА Новости

Венгерская нефтегазовая компания компания MOL заявила представителям США о своей заинтересованности в покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл», находящейся под санкциями. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника.

В октябре Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейшего частного производителя нефти в России, вынудив его объявить о продаже зарубежных активов, напомнили журналисты.

По словам источников агентства, в данный момент «Лукойл» ведет переговоры с крупнейшими нефтяными американскими компаниями Exxon Mobil и Chevron, а также с ближневосточными инвесторами.

Международный бизнес российской компании, базирующийся в Вене, владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотнями розничных автозаправочных станций по всему миру.

По словам одного из трех источников Reuters, MOL хотела бы купить нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции «Лукойла» в Европе, а также доли в добывающих активах в Казахстане и Азербайджане.

Источники агентства также заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил соответствующие планы венгерской компании с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в ноябре.

Ранее Сийярто сообщил, что венгерский бизнес может рассмотреть покупку НПЗ «Лукойла» в Болгарии.

Санкции против России
