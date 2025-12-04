Эксперты назвали главные векторы развития делового туризма в 2025 году

Российский деловой туризм демонстрирует устойчивое смещение в восточном направлении: Китай и ОАЭ показывают рост поездок в среднем в 2,5 раза. Такие данные представлены в совместном исследовании бизнес-путешествий, проведённом специалистами «МегаФона» и агентством делового туризма Continent Express по итогам 2025 года.

По информации экспертов, одним из наиболее востребованных международных направлений стал Китай. За последние три года число поездок в КНР увеличилось в 3,4 раза. Бизнесмены из России посещают выставки оборудования, компьютерных технологий, автомобильной и текстильной промышленности, Кантонскую ярмарку.

Существенный рост делового туризма отмечен также в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь число командировок увеличилось на 62%. По оценке авторов исследования, привлекательность ОАЭ обеспечивают благоприятная налоговая политика, упрощенная регистрация бизнеса и доступ к новым рынкам через международные выставочные мероприятия.

В результате Китай и Эмираты вошли в топ-5 деловых направлений наряду с Турцией, Белоруссией и Казахстаном.

Также, по данным исследования, с начала 2025 года наблюдается перераспределение деловой активности внутри России. Помимо традиционных центров — Москвы и Санкт-Петербурга — растет интерес к Краснодару, Сургуту, Тюмени и Шуе.

Основной поток деловых путешествий в России приходится на нефтегазовую отрасль, ИТ-сектор, ретейл, фармацевтику и добывающую промышленность.

Отмечается, что у ИТ-специалистов популярны инновационные центры Казани и Екатеринбурга. Тюмень в топе направлений потеснила Новокузнецк и Красноярск.

Авторы исследования также отмечают влияние на развитие делового туризма экономических факторов. В условиях роста стоимости логистики компании стали тщательнее планировать поездки, а распространение гибридных и удаленных форматов работы сократило их длительность.