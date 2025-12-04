На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали главные векторы развития делового туризма в 2025 году

Новыми центрами делового туризма в России стали Краснодар, Сургут, Тюмень и Шуя
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российский деловой туризм демонстрирует устойчивое смещение в восточном направлении: Китай и ОАЭ показывают рост поездок в среднем в 2,5 раза. Такие данные представлены в совместном исследовании бизнес-путешествий, проведённом специалистами «МегаФона» и агентством делового туризма Continent Express по итогам 2025 года.

По информации экспертов, одним из наиболее востребованных международных направлений стал Китай. За последние три года число поездок в КНР увеличилось в 3,4 раза. Бизнесмены из России посещают выставки оборудования, компьютерных технологий, автомобильной и текстильной промышленности, Кантонскую ярмарку.

Существенный рост делового туризма отмечен также в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь число командировок увеличилось на 62%. По оценке авторов исследования, привлекательность ОАЭ обеспечивают благоприятная налоговая политика, упрощенная регистрация бизнеса и доступ к новым рынкам через международные выставочные мероприятия.

В результате Китай и Эмираты вошли в топ-5 деловых направлений наряду с Турцией, Белоруссией и Казахстаном.

Также, по данным исследования, с начала 2025 года наблюдается перераспределение деловой активности внутри России. Помимо традиционных центров — Москвы и Санкт-Петербурга — растет интерес к Краснодару, Сургуту, Тюмени и Шуе.

Основной поток деловых путешествий в России приходится на нефтегазовую отрасль, ИТ-сектор, ретейл, фармацевтику и добывающую промышленность.

Отмечается, что у ИТ-специалистов популярны инновационные центры Казани и Екатеринбурга. Тюмень в топе направлений потеснила Новокузнецк и Красноярск.

Авторы исследования также отмечают влияние на развитие делового туризма экономических факторов. В условиях роста стоимости логистики компании стали тщательнее планировать поездки, а распространение гибридных и удаленных форматов работы сократило их длительность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами