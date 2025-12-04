Российский дивизион Air Liquide выполнит гособоронзаказ для «Роскосмоса»

Российский дивизион группы Air Liquide приступил к исполнению государственного оборонного заказа. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба компании, входящее в группу АО «Логика», заключило контракт на поставку технических газов для «НПО Энергомаш» в интересах госкорпорации «Роскосмос».

В компании отметили, что контракт по гособоронзаказу реализуется в период, когда российские активы Air Liquide находятся под временным государственным управлением, введенным по указу президента России. При этом российские предприятия Air Liquide еще в 2023 году были включены Минпромторгом в реестр организаций, значимых для оборонно-промышленного комплекса.

Глава управляющей компании Артем Серебренников подчеркнул стратегический характер нового направления деятельности группы.

«Участие в выполнении гособоронзаказа открывает для нас новые возможности и масштабы. Мы видим своей ключевой задачей обеспечение бесперебойных поставок критически важной продукции для стратегических отраслей. Технологический потенциал группы будет в полной мере задействован для укрепления экономического и технологического суверенитета и обороноспособности страны», — заявил он.

В Air Liquide также рассказали, что включение компаний дивизиона в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса подтверждает соответствие производственных мощностей требованиям российского ОПК и нормам законодательства о гособоронзаказах.

Также, по словам Серебренникова, реализация контракта демонстрирует устойчивость операционных процессов компании и способность обеспечивать поставки для предприятий «Роскосмоса».

В компании подчеркивают, что участие в гособоронзаказе подтверждает сохранение производственных компетенций российского дивизиона Air Liquide. Оставаясь частью международного холдинга, под внешним управлением он перешел к новой для иностранного бизнеса стратегии интеграции в систему государственных оборонных заказов.