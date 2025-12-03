На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали об адаптации сервисов для незрячих и глухих клиентов

Сбер расширил доступность инклюзивных сервисов для клиентов с инвалидностью
true
true
true
close
Сбер

Сбер продолжает развивать инклюзивные сервисы для клиентов с инвалидностью. Об этом в Международный день людей с инвалидности в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Здесь нет какой-то одной формулы, то есть способ адаптации зависит от некоего набора элементов: особенностей, с одной стороны, с другой стороны — специфики продукта», — пояснил он.

По его словам, для незрячих клиентов реализован комплекс решений: тактильная маркировка карт (включая букву «Д» для дебетовых), аудиоподсказки в банкоматах через наушники, а также полная поддержка скринридеров в приложении СберБанк Онлайн.

Кроме того, для удобства оплаты на кассе новые сенсорные терминалы оснащены функцией ввода ПИН-кода шрифтом Брайля. Также для пользователей Android доступен онлайн-тренажер — тестовая версия приложения, где можно безопасно освоить банковские операции без риска ошибок.

«То есть клиент может, по сути, попробовать попользоваться СберБанк Онлайн. Если есть какие-то опасения, в том числе если человек первый раз столкнулся с банковскими услугами, что он что-то неправильно переведет или сделает какую-то ошибку, то он может воспользоваться тестовым вариантом, в котором можно просто потренироваться, как пользоваться нашими услугами в приложении», — рассказал Царев.

Он уточнил, что для глухих и слабослышащих клиентов банка доступны консультации на русском жестовом языке — как в офисах через планшет сотрудника, так и в мобильном приложении. Также Сбер разрабатывает ИИ-модель для автоматического перевода с русского жестового языка в текстовую речь.

«У нас сейчас в этом проекте работает 800 человек из инклюзивного сообщества, чтобы помочь нам дообучить эту модель. Когда она будет полностью реализована, фактически у этих людей откроются дополнительные возможности и будет больше бесшовности, будет быстрее и удобнее будет работать и не нужно будет подключать переводчиков», — добавил Царев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами