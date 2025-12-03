В Сбере рассказали об адаптации сервисов для незрячих и глухих клиентов

Сбер продолжает развивать инклюзивные сервисы для клиентов с инвалидностью. Об этом в Международный день людей с инвалидности в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Здесь нет какой-то одной формулы, то есть способ адаптации зависит от некоего набора элементов: особенностей, с одной стороны, с другой стороны — специфики продукта», — пояснил он.

По его словам, для незрячих клиентов реализован комплекс решений: тактильная маркировка карт (включая букву «Д» для дебетовых), аудиоподсказки в банкоматах через наушники, а также полная поддержка скринридеров в приложении СберБанк Онлайн.

Кроме того, для удобства оплаты на кассе новые сенсорные терминалы оснащены функцией ввода ПИН-кода шрифтом Брайля. Также для пользователей Android доступен онлайн-тренажер — тестовая версия приложения, где можно безопасно освоить банковские операции без риска ошибок.

«То есть клиент может, по сути, попробовать попользоваться СберБанк Онлайн. Если есть какие-то опасения, в том числе если человек первый раз столкнулся с банковскими услугами, что он что-то неправильно переведет или сделает какую-то ошибку, то он может воспользоваться тестовым вариантом, в котором можно просто потренироваться, как пользоваться нашими услугами в приложении», — рассказал Царев.

Он уточнил, что для глухих и слабослышащих клиентов банка доступны консультации на русском жестовом языке — как в офисах через планшет сотрудника, так и в мобильном приложении. Также Сбер разрабатывает ИИ-модель для автоматического перевода с русского жестового языка в текстовую речь.

«У нас сейчас в этом проекте работает 800 человек из инклюзивного сообщества, чтобы помочь нам дообучить эту модель. Когда она будет полностью реализована, фактически у этих людей откроются дополнительные возможности и будет больше бесшовности, будет быстрее и удобнее будет работать и не нужно будет подключать переводчиков», — добавил Царев.