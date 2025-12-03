Факторинговую платформу от Альфа-Банка назвали решением года

Альфа-Банк занял первое место в номинации «Продукт года: торговая платформа» в рамках ежегодной национальной премии «Меркурий 2025», сообщает пресс-служба банка.

Члены жюри отметили развитие цифровой факторинговой платформы Альфа-Банка, которая объединяет всех участников факторинговой сделки. Они добавили, что платформа поддерживает полный цикл услуг в «едином окне».

В Альфа-Банке отметили, что на факторинговой платформе решение по заявке принимается за один рабочий день, а финансирование выплачивается в течение 30 минут после получения запроса. Эксперты также высоко оценили дополнительный сервис — собственное решение Альфа-Банка по электронному документообороту, возможности гибкой интеграции платформы с ERP-системами клиента, а также онлайн-чат со встроенным ИИ-помощником.

Как рассказал директор по факторингу Альфа-Банка Леонид Култыгин, платформа делает факторинговое обслуживание максимально эффективным для всех участников процесса.

«Мы вкладываем ресурсы в передовые технологии, роботов и искусственный интеллект, чтобы наши решения соответствовали ожиданиям клиентов Альфа-Банка и предвосхищали их», — сказал он.