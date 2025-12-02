GigaChat от Сбера назвали самой креативной инновацией года

ИИ-помощник GigaChat от Сбера стал лауреатом пятой Российской национальной премии в сфере креативных индустрий — 2025 в номинации «Креативные инновации». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что церемония награждения прошла в московском концертном зале «Зарядье». В этом году на соискание премии поступило более 1200 заявок, из которых экспертное жюри отобрало 33 финалиста в 11 номинациях.

В Сбере уточнили, что GigaChat — мультимодальный ИИ-помощник, способный работать с текстом, голосом, аудио, видео и изображениями. Он исследует, рассуждает, создает презентации, подкасты, изображения и видео, анализирует документы, программирует и ведет живые голосовые диалоги, имитируя общение с человеком. Эти функции делают его востребованным инструментом в креативных профессиях.

Напомним, премия, учрежденная в 2021 году при поддержке администрации президента РФ, стала кросс-отраслевой наградой, охватывающей все 16 направлений креативного сектора. Ее организатором выступает автономная некоммерческая организация «Креативная экономика». В 2025 году проводится в пятый раз.