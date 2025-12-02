Альфа-Банк запустил конкурс для владельцев малого бизнеса

Альфа-Банк пригласит пять предпринимателей на ужин с менторами Альфа-Конфы

Фонд немалого бизнеса от Альфа-Банка запустил специальную акцию, победители которой получат возможность пообщаться за ужином с менторами Альфа-Конфы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Принять участие смогут предприниматели с открытым счетом для бизнеса в Альфа-Банке, которые подадут заявку в фонд с 1 по 31 декабря и расскажут о своем деле. Жюри отберет пять самых ярких, убедительных и вдохновляющих историй.

Победители примут участие в бизнес-ужине с тремя наставниками Альфа-Конфы: Владимиром Волошиным, Кириллом Фомичевым и Владиславой Друтько — признанными предпринимателями, маркетологами и бизнес-тренерами. Специальным гостем станет директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Отмечается, что встреча пройдет в неформальной обстановке и даст предпринимателям возможность обсудить свои проекты, получить экспертные рекомендации и задать вопросы напрямую.

«Малый бизнес — это всегда про идею, смелость и действие. Именно такие предприниматели формируют живую, устойчивую среду, в которой появляются новые продукты, сервисы и рабочие места», — отметил Денис Осин.

По его словам, акция призвана помочь владельцам малого бизнеса заявить о себе, продемонстрировать потенциал своих проектов и получить прямой диалог с ведущими менторами страны.

«Для многих предпринимателей личная встреча с экспертами может стать переломным моментом — помочь увидеть новые точки роста, собрать обратную связь или решить вопрос, который давно стоял на паузе», — подчеркнул он