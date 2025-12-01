Проект ПСБ получил премию Investment Leаders-2025

«ПСБ Благосостояние» отмечено премией Investment Leаders-2025 за передачи о финграмотности

Инвестиционное подразделение группы ПСБ — «ПСБ Благосостояние» — стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 в номинации «Лучший образовательный телевизионный проект года», награда присуждена за цикл передач по финансовой грамотности «Академия благосостояния», созданный совместно с «РБК Инвестиции», сообщила пресс-служба финансовой организации.

При оценке номинантов в категории «Лучший образовательный телевизионный проект года» жюри премии учитывало социальную значимость темы, креативность подачи, художественную ценность и профессиональную экспертизу авторов проекта.

Отмечается, что в передачах цикла «Академия благосостояния» рассматриваются темы фондового рынка, долгосрочного планирования, финансовой дисциплины, разнообразия инвестиционных стратегий, влияния ключевой ставки на инвестиционный портфель, защиты от инфляции, налоговых льгот и других актуальные вопросы.

Как отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, проект уже два года помогает зрителям ориентироваться в финансово-экономических вопросах и принимать взвешенные инвестиционные решения. По его словам, ПСБ планирует продолжать выпуск аналитических материалов в различных форматах.