Сбер нарастил число сделок секьюритизации потребительских кредитов

В 2025 году Сбер существенно нарастил операции по секьюритизации потребительских кредитов, общий объем таких сделок превысил 35 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что также Сбер реализовал крупнейшую в своей истории сделку по секьюритизации, при этом спрос значительно превысил предложение — заявки на участие в размещении облигаций подали более 6 тыс. инвесторов.

Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев заявил, что рост числа сделок и появление новых эмитентов свидетельствуют о формировании в России полноценного класса активов на основе секьюритизации.

«Сейчас Сбер нацелен на создание более адаптивных и персонализированных решений. Мы запускаем инструменты с новой структурой, чтобы точечно закрывать потребности разных групп инвесторов, и исследуем новые классы активов для секьюритизации», — добавил Царев.

Банк также расширил аудиторию покупателей инструментов секьюритизации. Впервые приобрести такие облигации смогли клиенты сегмента «СберПремьер» через приложение «СберИнвестиции». Ранее продукты секьюритизации предлагались только клиентам «СберПервый» и Sber Private Banking.

В банке добавили, что в следующем году Сбер намерен развивать линейку подобных инструментов и предложить инвесторам более гибкие решения, адаптированные под разный уровень риск-аппетита. Параллельно банк изучает возможность секьюритизации новых классов активов.