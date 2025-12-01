На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер нарастил число сделок секьюритизации потребительских кредитов

Сбер увеличил объем сделок секьюритизации потребкредитов до 35 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В 2025 году Сбер существенно нарастил операции по секьюритизации потребительских кредитов, общий объем таких сделок превысил 35 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что также Сбер реализовал крупнейшую в своей истории сделку по секьюритизации, при этом спрос значительно превысил предложение — заявки на участие в размещении облигаций подали более 6 тыс. инвесторов.

Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев заявил, что рост числа сделок и появление новых эмитентов свидетельствуют о формировании в России полноценного класса активов на основе секьюритизации.

«Сейчас Сбер нацелен на создание более адаптивных и персонализированных решений. Мы запускаем инструменты с новой структурой, чтобы точечно закрывать потребности разных групп инвесторов, и исследуем новые классы активов для секьюритизации», — добавил Царев.

Банк также расширил аудиторию покупателей инструментов секьюритизации. Впервые приобрести такие облигации смогли клиенты сегмента «СберПремьер» через приложение «СберИнвестиции». Ранее продукты секьюритизации предлагались только клиентам «СберПервый» и Sber Private Banking.

В банке добавили, что в следующем году Сбер намерен развивать линейку подобных инструментов и предложить инвесторам более гибкие решения, адаптированные под разный уровень риск-аппетита. Параллельно банк изучает возможность секьюритизации новых классов активов.

