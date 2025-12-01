Эксперты спрогнозировали рост акций «Т-Технологий»

Стоимость акций «Т-Технологий» в ближайший год может вырасти в 1,5 раза

В ближайший год стоимость акций «Т-Технологий» может увеличиться в 1,5 раза, считают ведущие аналитики крупнейших российских инвестдомов. По мнению экспертов, цена одной акции в течение 12 месяцев в среднем может вырасти более чем на 50%.

Акции «Т-Технологий» входят в топ-5 наиболее популярных бумах у частных инвесторов в России. По данным Мосбиржи, на 27 ноября 2025 года стоимость одной акции «Т-Технологий» составила 3054,6 рубля. В перспективе к декабрю 2026 года стоимость одной акции «Т-Технологий» может вырасти до 4869 рублей, следует из прогнозов независимых аналитиков.

Согласно последнему отчету «Т-Технологий», компания впервые заработала 1 трлн рублей выручки по итогам 9 месяцев года, что больше чем за весь 2024 год.

Операционная чистая прибыль группы за этот же период превысила 120 млрд рублей, увеличившись на 43%. «Т-Технологии» также объявили очередные квартальные дивиденды (36 рублей на акцию) и программу выкупа до 10% торгующихся на рынке акций.

Аналитики Альфа-Банка считаю акции Т одной из лучших бумаг в финансовом секторе и ждут ее роста до 4 900 рублей в перспективе 12 месяцев.

«Мы сохраняем позитивный взгляд на акции «Т-Технологий» — по нашим оценкам, при текущих котировках они торгуются с коэффициентом P/E 2025П на уровне 4,7х и P/E 2026П на уровне 3,2х», — пишут эксперты в комментарии к отчетности.

В другом крупном инвестдоме АТОН отмечают, что акции Т сейчас торгуются по привлекательной цене и рекомендуют инвесторам покупать бумаги, прогнозируя рост стоимости бумаги до 4 500 рублей.

«Компания демонстрирует стабильный рост и повышение операционной эффективности. По нашим оценкам, акции торгуются с привлекательными мультипликаторами 2025 года: P/E 4,6x и P/BV 1,2x. Бумага остается одним из наших фаворитов с рейтингом выше рынка», — прокомментировали отчетность эксперты.

Аналитики «Совкомбанка» также рекомендуют инвесторам включать акции Т в портфель.

«Мы положительно смотрим на перспективу инвестирования в акции «Т-Технологий» ввиду диверсифицированной бизнес-модели, устойчивой к макроэкономическим изменениям», — пишут аналитики.

«В данный момент аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции считают акции Т-Технологии интересными для долгосрочного инвестора», — говорится в комментарии «Газпромбанк Инвестиций!. Эксперты ожидают, что «Т-Технологии» выполнят прогноз на 2025 год по 40%-ному росту чистой прибыли при 30-ной рентабельности капитала, и ждут роста котировок до 4700 рублей.

Аналитики «Цифра брокер» полагают, что цена одной акции Т через 12 месяцев может достичь 5620 рублей.

«Дополнительным фактором привлекательности стала рекомендация дивидендов за III квартал — 36 рублей на акцию, что укладывается в стратегию компании по регулярным выплатам и подчеркивает высокую способность генерировать капитал даже при снижении рентабельности. Менеджмент при этом подтвердил прогноз: рост операционной чистой прибыли на уровне 40% и выше по итогам 2025 года, а целевой уровень рентабельности капитала — около 30%. На фоне сильных операционных показателей, расширяющейся клиентской базы и активной политики возвращения капитала акционерам такой прогноз выглядит реалистичным и поддерживает бычий взгляд на акции компании», — пояснили они.