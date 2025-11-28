Эксперт назвал энергетическое партнерство России и КНР основой их технологического развития

В экспертном сообществе продолжает обсуждаться концепция о том, что данные и человеческая креативность якобы становятся «новой нефтью», однако подобные тезисы не отражают реального устройства мировой экономики и уводят внимание от ключевой роли традиционных энергетических ресурсов. Об этом заявил в «Ведомостях» декан факультета Международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

По его словам, в последние годы в СМИ активно продвигалась идея о том, что странам, включая Россию, следует «слезть с сырьевой иглы» и перейти к разработке технологичных продуктов. При этом, подчеркнул эксперт, сторонники этой позиции умалчивают о том, что рынки инноваций давно заняты крупными зарубежными игроками, а США, напротив, не спешат отказываться от собственной ресурсной базы.

Селезнев считает, что разговоры о «новой постиндустриальной эпохе» служат инструментом отвлечения внимания от действительно значимых процессов — получения, транспортировки и преобразования энергии в формы, необходимые для повышения энерговооруженности работника.

Эксперт подчеркнул, что современная энергетика развивается по двум направлениям: расширение ресурсной базы и добыча первичных ресурсов, а также совершенствованию технологий их преобразования. Без этих компонентов, отметил он, невозможно повышение качества жизни людей.

Селезнев также указал на критическую важность международной кооперации в сфере энергетики. Он напомнил, что этой теме было посвящено выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на VII ооссийско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

«По оценкам Сечина, начиная с 2022 г. экономический эффект от переориентации Китая на российские энергоносители составил порядка $20 млрд», — подчеркнул Селезнев.

Он также напомнил, что по итогам 2024 года Россия обеспечила почти 19% китайского энергетического импорта на сумму около $100 млрд.

Селезнев также отметил, что Россия обладает уникальной ресурсной базой стоимостью около $100 трлн, что почти вдвое превышает аналогичный показатель США, и способна полностью восполнять свои запасы благодаря эффективной геологоразведке.

По словам эксперта, растущее энергопотребление высокотехнологичных отраслей, включая ИИ и хранение данных, показывает: материальная база остается фундаментом любого прогресса. Поэтому энергетическое сотрудничество России и Китая он назвал основой их опережающего технологического развития и вклада в обеспечение совместной безопасности.