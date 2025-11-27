На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк получил международную награду за лучшие цифровые решения для бизнеса

Альфа-Банк получил в Китае награду за лучшие цифровые решения в корпоративном банкинге от Китайской ассоциации инвестиций (IAC), сообщает пресс-служба банка.

В IAC отметили достижения Альфа-Банка в области инноваций и продвинутого подхода к обслуживанию клиентов.

В банке отметили, что таких высоких результатов удалось добиться благодаря продвинутым мобильным приложениям, широкому выбору инструментов в онлайн-банкинге и внедрению ИИ в рабочие процессы.

«Для нас важно делать передовые технологии доступными и удобными в ежедневной работе компаний. Мы рады и приветствуем признание наших усилий со стороны IAC», — рассказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

По его словам, особенно ценно то, что банку удается помочь клиентам при работе на международных рынках даже в непростых экономических условиях.

