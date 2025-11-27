На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рыбак из Таиланда случайно поймал рвоту кашалота стоимостью в миллионы долларов

Житель Таиланда выставил на продажу амбру кашалота, стоящую миллионы долларов
Global Look Press

Офицер Военно-морских сил (ВМС) Таиланда Краисом Нунпрадит выставил на продажу огромный сгусток амбры — редкого вещества, часто называемого рвотой кашалота. Об этом пишет Newsflare.

По словам мужчины, сгусток попал в его сети еще девять лет назад. В тот момент мужчина заподозрил, что ему попалась амбра кашалота, и показал образцы вещества ученым из университета принца Сонгкла в таиландском городе Хатъяй. Анализ проб подтвердил, что мужчина был прав.

Всего у рыбака было 55 килограммов амбры. На черном рынке вещество можно продать за миллионы долларов. Все это время Нунпрадит не говорил о находке, потому что боялся, что она привлечет преступников. Долгое время он держал сгусток в строжайшей секретности у себя дома.

Рыбак решил продать удачный улов в момент, когда столкнулся с финансовыми трудностями. Мужчина заявил, что не хочет продавать ее через посредников и готов расстаться с ней всего за миллион батов (2,4 млн рублей).

Амбра — вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Его активно используют в парфюмерии. За качественные образцы скупщики готовы платить до $40 тыс. (около 3,6 млн рублей) за килограмм.

Ранее в ките обнаружили ценное для парфюмерии вещество стоимостью €500 тысяч.

