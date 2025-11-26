На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РВБ и МИСИС заключили соглашение о научно-образовательном партнерстве

РВБ и МИСИС займутся развитием инноваций и подготовкой кадров
true
true
true
close
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) и национальный исследовательский технологический университет МИСИС займутся совместной деятельностью в сфере образования, науки и инноваций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль и проректор по образованию МИСИС Андрей Воронин подписали в Сочи на площадке Конгресса молодых ученых.

Соглашение предусматривает совместную деятельность в сфере образования, науки и инноваций. Стороны договорились о проведении совместных исследований, внедрении практико-ориентированного подхода в образовательные программы, организации стажировок и производственных практик для студентов, а также реализации профориентационных инициатив и разработке цифровых инструментов обучения.

«Для нас большая честь начать сотрудничество с МИСИС — университетом, который не просто входит в пятерку лучших по объему НИОКР, но задает стандарты научно-образовательного прогресса в России. Наше партнерство — это вклад в развитие будущее отечественной науки и технологий. Студенты получат доступ к реальной базе для их исследований и идей: к нашим платформам, технологиям, практическим знаниям, масштабным проектам и экспертам», — поделился Коваль.

Также планируется проведение совместных конференций, семинаров, хакатонов и конкурсов, разработка методических материалов и вовлечение РВБ в экспертную оценку студенческих проектов и исследовательских инициатив.

«Университет МИСИС ценит возможности и перспективы, которые открываются благодаря взаимодействию с РВБ. Уже сейчас студенты вовлечены в интересные проектные работы и получают соответствующий индустрии опыт в области цифровизации, роботизации и искусственного интеллекта. Рассчитываем на развитие сотрудничества с компанией в новом году», — рассказал Воронин.

Отмечается, что соглашение станет основой для долгосрочного партнерства, направленного на развитие кадрового потенциала и поддержку инновационных практик в образовании.

