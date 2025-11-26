Предприниматели смогут подать заявку на отбор в программе «Платформа роста»

Компания РВБ (Wildberries & Russ) объявила об открытии набора в комплексную программу поддержки бизнеса «Платформа роста» через сайт проекта.

Подать заявку на отбор смогут предприниматели из 38 регионов России до 14 декабря 2025 года.

«Платформа роста» уже помогла сотням брендов выйти на новый уровень, и теперь мы делаем программу еще доступнее, максимально упрощаем подачу заявок, чтобы еще больше предпринимателей могли получить необходимые знания и масштабироваться», — рассказала гендиректор компании РВБ Татьяна Ким.

Она добавила, что открытый отбор ускорит развитие МСП в регионах и откроет новые возможности для участников рынка.

В компании отметили, что для участия в отборе предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований, среди которых нахождение в реестре субъектов МСП, продажа товаров на Wildberries и другие.

Ранее попасть в программу «Платформа роста» можно было только через региональные представительства центров «Мой бизнес» или победить в конкурсе «Знай наших».