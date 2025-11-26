На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере ожидают умеренного роста кредитования

Кирилл Царев: высокие ставки ограничивают рост новых кредитов
true
true
true
close
Сбер

В 2026 году в Сбере ожидают умеренный рост объемов выдач необеспеченного кредитования, заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Он отметил, что это возможно при условии стабильного экономического положения и продолжение поэтапного снижения ключевой ставки.

«Потенциал роста будет ограничен по-прежнему высокими ставками в экономике и действующими регуляторному мерами, направленными на сдерживание кредитования, например, макропруденциальными лимитами», — рассказал он.

По словам Царева, в Сбере ожидают, что на уровень 2024 года по объему рыночных выдач можно будет выйти не ранее 2027 года.

Ранее Царев оценил ситуацию на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами