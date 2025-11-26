В Сбере ожидают умеренного роста кредитования

В 2026 году в Сбере ожидают умеренный рост объемов выдач необеспеченного кредитования, заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Он отметил, что это возможно при условии стабильного экономического положения и продолжение поэтапного снижения ключевой ставки.

«Потенциал роста будет ограничен по-прежнему высокими ставками в экономике и действующими регуляторному мерами, направленными на сдерживание кредитования, например, макропруденциальными лимитами», — рассказал он.

По словам Царева, в Сбере ожидают, что на уровень 2024 года по объему рыночных выдач можно будет выйти не ранее 2027 года.

