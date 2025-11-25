На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер сообщил о планах по расширению цифровых сервисов в Китае

Сбер усилит сотрудничество с платежными провайдерами КНР
Расширение доступа к цифровым сервисам Сбера для клиентов в Китае остается одним из стратегических направлений работы. Об этом сообщил на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Мы активно развиваем партнерские отношения с китайскими финансовыми компаниями и платежными провайдерами, чтобы обеспечить беспрепятственные транзакции для российских граждан, путешествующих в Китай», — заявил он.

Ведяхин добавил, что одной из ключевых площадок для экспертного диалога стала 10-я юбилейная конференция AI Journey, недавно прошедшая в Москве.

Том-менеджер Сбера отметил участие в мероприятии ведущих китайских специалистов в сфере ИИ, включая авторов бестселлера «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» Ли Кайфу и Чэнь Цюфаня, а также ученых Е Тяня (университет «Аньхой»), Бо Суна (университет «Цинхуа») и Дяньхуэя Вана (университет науки и технологии «Циндао»).

Ведяхин сообщил, что экспертные выступления китайских ученых на конференции смогли услышать более четырех тыс. участников мероприятия, онлайн-трансляция собрала только за первые два дня свыше 115 млн просмотров из 190 стран.

