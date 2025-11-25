На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер поможет китайскому бизнесу выйти на рынок России

Сбер расширит поддержку китайских компаний через центр международной экспертизы
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Сбер стремится стать «единым окном» для выхода китайских компаний на российский рынок, об этом сообщил в ходе поездки на VII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Китая сохраняет высокую динамику, что повышает интерес бизнеса к новым направлениям взаимодействия.

Ведяхин также отметил, что выход компании на международный рынок требует комплексной подготовки и проработки ряда организационных и правовых аспектов. В связи с этим Сбер предлагает китайским компаниям специализированное руководство с рекомендациями по работе в России, а также персональную поддержку через центр международной экспертизы, который развивается более четырех лет.

Ведяхин добавил, что накопленный опыт позволяет учитывать национальные особенности ведения бизнеса, а специалисты со знанием китайского языка обеспечивают комфортное взаимодействие.

Кроме того, Сбер оказывает услуги стратегического консалтинга, консультирует по юридическим и налоговым вопросам и предоставляет комплексные технологические решения, включая разработки в области искусственного интеллекта, больших лингвистических моделей, биометрии и кибербезопасности.

Ведяхин также подчеркнул, что сегодня Сбер для корпоративных клиентов является не только банком, но и технологическим партнером. По его данным, технологии ИИ внедрены более чем в 80% внутренних процессов.

«Мы видим корпоративного клиента как совокупность его потребностей, включая потребности сотрудников и клиентов, это отражает философию клиенто- и человекоцентричного подхода Сбера», — резюмировал Ведяхин.

