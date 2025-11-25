На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Холдинг «МТС Медиа» проведет ребрендинг

Медиахолдинг МТС перейдет на новый бренд «ON Медиа»
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Холдинг «МТС Медиа», управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы Erion (бывшая экосистема МТС), в декабре проведет ребрендинг и станет работать под брендом «ON Медиа», сообщила «Газете.ру» пресс-служба МТС Медиа.

В рамках ребрендинга с 4 декабря онлайн-кинотеатр Kion начнет работать под названием «Кион». Также стриминговый сервис «МТС Музыка» переименуют в «Кион Музыка».

Представитель МТС Медиа отметил, что книжный сервис «Строки» после ребрендинга будет называться «Кион Строки». Ранее сервис открыл «магазин» с поштучной покупкой книг и предоставил доступ к originals для подписчиков онлайн-кинотеатра «Кион».

В компании добавили, что с 4 декабря запускается единая медиаподписка «Кион Топ», в которую войдет онлайн-кинотеатр «Кион», «Кион Музыка» и каталог сервиса «Кион Строки» в light-версии.

«Главная цель холдинга — создавать контент и давать пользователю эмоции и впечатления везде, где бы он ни находился, онлайн и оффлайн. Новое название сочетает в себе суть нашего бизнеса, яркую эмоцию и впечатления, которые мы дарим», — сообщила генеральный директор «On Медиа» Софья Митрофанова.

При этом корпоративные связи холдинга с экосистемой МТС неразрывны, отметила она.

«Мы строим медиахолдинг с учетом нашего индустриального опыта, возможностей и потенциала. Объединяя, трансформируя наш бизнес, мы обновляем не только суть, но и название», — добавила Митрофанова.

Ребрендинг затронет и B2B-активы холдинга. После ребрендинга продюсерский центр KionFilm, который занимается созданием оригинальных фильмов и сериалов, будет называться «On Студия», а музыкальная компания «МТС Лейбл» — «On Лейбл». Продажа билетов будет сосредоточена на сервисе Ticketland, одной из старейших билетных витрин в стране, продюсирование мероприятий переходит к «ON Шоу» — продюсерскому центру МТС Live, ранее не имевшему отдельного бренда.

