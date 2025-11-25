Сечин назвал провальными попытки вытеснить РФ и КНР с мирового рынка

Сечин: в ближайшие годы мировая экономика пройдет через глубокие и сложные изменения

Попытки вытеснить Россию и Китай с мирового рынка, как показывает опыт последних 10 лет, обречены на провал, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

По словам Сечина, в ближайшие годы мировая экономика пройдет через глубокие и сложные изменения, признаки которых видны уже сейчас.

«Рост долга, утрата доверия к сложившейся финансовой системе, неконтролируемая миграция и другие вещи меняют баланс. Углубление нашего стратегического сотрудничества и есть инструмент противодействия этим глобальным вызовам. Будут найдены ассиметричные ответы», — сказал глава «Роснефти».

Также Сечин процитировал китайскую пословицу из «Книги времен».

«Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду», — сказал он.

Ранее Сечин назвал неэффективными санкции Запада против России и Китая.