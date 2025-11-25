Глава «Роснефти» назвал неэффективными санкции Запада против России и Китая

Продолжение санкций в отношении Китая и России приблизят новый экономический кризис в странах Запада, отметил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).
«Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся», — сказал Сечин.
По его словам, потребители энергии в странах Запада сегодня находятся в драматическом положении.
«Эффективность, с которой Россия и Китай обеспечивают электроснабжение экономики, является основой нашего развития, нашим естественным преимуществом. Это фундаментальный фактор конкурентоспособности», — сказал глава «Роснефти».
Сечин добавил, что в странах ЕС цена электричества сильно выросла.
«В Германии и Италии цена электроэнергии 40 центов за киловатт-час (для населения) транслируется в $14 за галлон бензина, что эквивалентно $300 за баррель нефтяного эквивалента. Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен», — сказал он.
По мнению Сечина, такая стоимость электроэнергии затормозит развитие новых проектов.
Сечин подчеркнул, что лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной платформе Китая, западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов.
«Как говорил выдающийся китайский стратег и мыслитель Сунь Цзы: «Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением», — подытожил Сечин.
Ранее Сечин назвал Китай мировым лидером в возобновляемой энергетике.