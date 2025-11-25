На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сечин рассказал о помощи России в строительстве АЭС в Китае

Сечин: Китай опирается на опыт России в развитии атомной промышленности
Россия является единственной в мире страной, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Он отметил, что Китай, развивая свою атомную промышленность, опирается на последние технологические достижения ведущих атомных держав, включая Россию.

«При участии России построены 4 энергоблока Тяньваньской АЭС. В ближайшие несколько лет планируется завершение строительства еще четырех атомных блоков АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу», — рассказал он.

Также Сечин рассказал, что Россия помогает Китаю реализовывать проект строительства реактора на быстрых нейтронах.

«Такой реактор обеспечивает более глубокое выгорание топлива и более высокую эффективность», — добавил глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского AP 1000.

Ранее Сечин назвал Китай мировым лидером в возобновляемой энергетике.

