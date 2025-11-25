На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сечин назвал Китай мировым лидером в возобновляемой энергетике

Сечин: Китай стремится достичь независимости от геополитической нестабильности
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай стремится достичь независимости от геополитической нестабильности путем диверсификации энергобаланса страны, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Он отметил, что задачи, которые решает экономика Китая, формируют потребность в диверсификации энергобаланса страны.

По словам Сечина, сегодня угольная сфера «обретает второе дыхание».

«В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее», — сказал он.

Глава «Роснефти» добавил, что Россия обеспечивает более четверти импорта угля в КНР.

Также Сечин отметил, что доля России в поставках в Китай газа составляет более 20%.

«На сегодняшний день Китай также стал признанным мировым лидером в возобновляемой энергетике. В последние годы в стране вводится наибольший объем новых мощностей и находится более 70% мирового производства оборудования для «зеленой» экономики», — подчеркнул Сечин.

Ранее Сечин спрогнозировал уровень импорта нефти в Китай.

