Глава «Роснефти» заявил о способности России гарантировать энергобезопасность Евразии

Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Он отметил, что совокупная стоимость природных богатств России составляет почти $100 трлн, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США.

Сечин добавил, что Россия является ключевым игроком на мировом энергетическом рынке.

«Доля России в мировом экспорте углеводородов составляет около 15%. Здесь наше сотрудничество идет в полном соответствии с установкой, сформулированной председателем КНР Си Цзиньпином», — отметил он.

По словам Сечина, безопасность является предпосылкой развития, а развитие — гарантией безопасности.

Ранее Сечин назвал Китай единственной современной промышленной супердержавой.