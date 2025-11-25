Глава «Роснефти» назвал Китай великой энергетической державой

Китай формирует новый облик мировой энергетики, которая представляет из себя синтез традиционных и альтернативных источников, рассказал ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

«Сегодня Китай — великая энергетическая держава, которая формирует новый облик всей мировой энергетики», — сказал Сечин.

Он отметил, что Запад идет по пути немецкого философа Якова Бёме.

«Как у нас в народе говорят, «по щучьему велению, по моему хотению» или «с божьей помощью», — сказал глава «Роснефти».

По его словам, уровень выработки электроэнергии в КНР более чем вдвое превышает уровень в США.

«На долю Китая приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор», — сказал Сечин.

Он добавил, что Китай вышел на первое место по энергопотреблению в мире благодаря опережающему развитию технологий.

«Такие потребности в энергообеспечении требуют особого подхода к энергобезопасности», — подчеркнул Сечин.

Ранее Сечин назвал Китай единственной современной промышленной супердержавой.