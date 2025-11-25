Сечин назвал Китай единственной современной промышленной супердержавой

Китай сегодня является единственной промышленной супердержавой, обеспечивая 35% мирового промышленного производства, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Он отметил, что сегодня производственные компании США в 3 раза сильнее зависят от китайских комплектующих, чем китайские компании от США.

По его словам, такого результата позволила достичь последовательная и дальновидная политика Китая.

«Одной из основных задач 15-й пятилетки Китая является создание условий для построения «социалистической модернизированной державы» к 2035 году, что предполагает удвоение ВВП. Именно она позволяет воспользоваться преимуществами плановой и рыночной экономики одновременно», — сказал Сечин.

Также Сечин назвал одним из главных приоритетов Китая развитие «производительных сил нового качества».

«Китай уже стал мировым лидером по научным публикациям во многих технологических областях. По их количеству страна опережает и США, и Евросоюз. Кроме того, Китай занимает первое место в мире по количеству действующих патентов на изобретения», — сказал глава «Роснефти».

Он добавил, что сразу 8 китайских университетов входят в десятку мировых лидеров Лейденского рейтинга.

«За этими достижениями стоит колоссальный рост инвестиций в исследования и разработки. Сегодня объем финансирования НИОКР в Китае превышает совокупный показатель стран Евросоюза», — отметил Сечин.

Напомним, в Пекине проходит VII российско-китайский энергетический бизнес-форум, в котором примут участие около 450 человек, среди которых представители крупных компаний, ученые, академики и политические деятели.