Глава «Роснефти» рассказал о слабых позициях доллара в мире

Позиции доллара в мире ослабляются как в качестве платежного средства, так и как мировой резервной валюты, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

«Способствует этому применение доллара в качестве санкционного оружия», — сказал он.

Сечин отметил, что накануне глобальных кризисов, как правило, золото растет в цене.

«Именно оно сегодня занимает место казначейских облигаций США, постепенно теряющих свой статус «тихой гавани», — добавил глава «Роснефти».

Ранее Сечин рассказал о сокращении доли доллара и евро во взаиморасчетах России и Китая.

Напомним, в Пекине проходит VII российско-китайский энергетический бизнес-форум, в котором примут участие около 450 человек, среди которых представители крупных компаний, ученые, академики и политические деятели.