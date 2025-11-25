Сечин рассказал о сокращении доли доллара и евро во взаиморасчетах России и Китая

Сечин: расчеты между Россией и Китаем практически полностью перешли на нацвалюты

В последние годы расчеты между Россией и Китаем практически полностью перешли на национальные валюты, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

«Доля доллара и евро в расчетах между Россией и Китаем сократилась до уровня статистической погрешности», — сказал он.

Он добавил, что всего с 2010 года доля юаня во внешней торговле Китая выросла с 2% до 52%, а доля доллара упала с 83% до 43%.

Ранее Игорь Сечин отметил вклад бывшего вице-премьера КНР в развитие отношений России и Китая.

Напомним, в Пекине проходит VII российско-китайский энергетический бизнес-форум, в котором примут участие около 450 человек, среди которых представители крупных компаний, ученые, академики и политические деятели.