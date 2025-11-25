На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Роснефти» отметил вклад бывшего вице-премьера КНР в развитие отношений России и Китая

Игорь Сечин: Ван Цишань помог развивать партнерство России и Китая
Thomas Peter/Pool/Reuters

Бывший сопредседатель энергодиалога «Россия — Китай» Ван Цишань внес личный вклад в развитие отношений между странами, отметил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

«Его личный вклад придал мощный импульс нашему партнерству и в сфере ядерной энергетики, поставок газа, угля, перетоков электроэнергии», — сказал Сечин.

Он напомнил, что Ван Цишань стоял у истоков создания трубопроводной системы ВСТО.

Сечин добавил, что в 2024 году России обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на сумму около $100 млрд.

Ранее Сечин назвал Китай стратегическим союзником России.

Напомним, в Пекине проходит VII российско-китайский энергетический бизнес-форум, в котором примут участие около 450 человек, среди которых представители крупных компаний, ученые, академики и политические деятели.

