Россиян призвали готовить машину к зиме в ноябре

C наступлением устойчивых морозов число обращений россиян в автосервисы вырастает в среднем на 25–40% по сравнению с теплым сезоном, сказал «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. Он призвал россиян готовить машину к зиме уже в ноябре.

«Каждый третий водитель приезжает в сервис уже в первый месяц холодов, чаще всего из-за севшего аккумулятора. Еще до 20% обращений связано с трудным запуском двигателя, до 18% — с проблемами систем охлаждения и обогрева, около 10% — с неисправностями подвески и тормозов. Примерно половина зимних поломок, подчеркивает эксперт, напрямую связана с плохой подготовкой машины: незаряженным аккумулятором, неподходящим маслом или непроверенным антифризом», — отметил Соколов.

Для подготовки машины к зиме эксперт рекомендовал проверить аккумулятор и при необходимости зарядить его, затем перейти к шинам. Летнюю резину нужно заменить на зимнюю, проверить давление и состояние протектора, уточнил Соколов. По его словам, при выборе комплекта важно ориентироваться на условия эксплуатации: для регионов с гололедом — шипованные шины, для крупных городов — фрикционные. В 2025 году комплект зимней резины в среднем подорожал почти на 25% по сравнению с прошлым сезоном, поэтому откладывать покупку на последний момент все менее выгодно, предупредил Соколов.

Он добавил, что еще один обязательный шаг — замена масла и контроль технических жидкостей. Для холодного сезона подходит менее вязкое моторное масло, если это допускает производитель: оно облегчает запуск и снижает износ двигателя, сказал Соколов. Он добавил, что уровень антифриза должен находиться в рабочем диапазоне и обеспечивать запас по температуре замерзания до минус 30 градусов. При изменении цвета или помутнении жидкости ее лучше заменить, посоветовал эксперт. Отдельное внимание Соколов рекомендовал уделить тормозной системе и работе отопителя салона: при посторонних звуках, вибрациях или слабом обогреве стоит обратиться в сервис, не дожидаясь отказа узла в мороз.

«Около половины зимних проблем можно предотвратить, если не откладывать подготовку до первых минусов. Проверка аккумулятора, шин и жидкостей занимает всего пару часов, но именно эти шаги спасают от большинства неприятностей зимой», — подытожил эксперт.

