Сбер ожидает снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026 года

Сбер прогнозирует, что Банк России к концу 2026 года снизит ключевую ставку до 12%. Об этом в интервью агентству Reuters заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что пока ставка не опустится до уровня 12–14%, необходимого для оживления инвестиций, в экономике будет сохраняться режим управляемого охлаждения.

«В следующие 4-5 кварталов деловая активность скорее будет оставаться слабой. Наши оценки говорят о том, что рост ВВП составит около 1% как в 2025-м, так и в 2026 годах. Динамика не будет однородной для различных секторов экономики(в следующем 2026 году): рост промышленного производства составит порядка 2,5%, а розничной торговли лишь порядка 1%», — сказал Ведяхин.

По его словам, в скором времени ЦБ, вероятнее всего, будет рассматривать два варианта: снизить ставку на 50 базисных пунктов или оставить на текущем уровне — 16,50%.

«Ждем, что Банк России сохранит этот шаг снижения и в первом квартале 2026 года, к концу следующего года доведет ставку до 12%», — добавил он.

Ведяхин также сообщил, что в октябре–ноябре наблюдается рост кредитования юридических лиц, связанный преимущественно с оборотным финансированием. По его оценке, 80% кредитов приходится на оборотку, а оставшиеся 20% — на жилищный сектор.

Он подчеркнул, что экспортеры остаются под давлением высокой процентной ставки, внешних ограничений и крепкого курса рубля, что не позволяет им запускать новые инвестиционные проекты. Дополнительным фактором, сдерживающим рост, Ведяхин назвал изменения в налоговом законодательстве.