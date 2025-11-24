У «Циан» произошел масштабный технический сбой

Сервис «Циан» 24 ноября сообщил о массовом техническом сбое, который затронул работу платформы. Об этом пишет Telegram-канал «Домострой».

Сбой привел к проблемам в работе сервиса, по состоянию на 12:01 мск он недоступен.

Компания подтвердила, что проблемы наблюдаются у части российских пользователей, и подчеркнула, что специалисты уже занимаются их устранением. По данным сервиса, обращения о его недоступности фиксируются с 24 ноября. В компании уточнили, что сбой носит широкомасштабный характер и связан не только с платформой «Циан», но и с другими IT-сервисами.

Пользователям пообещали сообщить о восстановлении работы системы и принесли извинения за возможные неудобства.

По данным мониторинговых сервисов и сообщений российских компаний, за последний месяц в РФ фиксировались десятки инцидентов в работе крупных онлайн-платформ: перебои затрагивали маркетплейсы, банковские приложения, облачные и телеком-сервисы.

Ранее пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе интернет-сервисов.