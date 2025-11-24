На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У «Циан» произошел масштабный технический сбой

«Циан» переживает массовый технический сбой
true
true
true
close
ЦИАН

Сервис «Циан» 24 ноября сообщил о массовом техническом сбое, который затронул работу платформы. Об этом пишет Telegram-канал «Домострой».

Сбой привел к проблемам в работе сервиса, по состоянию на 12:01 мск он недоступен.

Компания подтвердила, что проблемы наблюдаются у части российских пользователей, и подчеркнула, что специалисты уже занимаются их устранением. По данным сервиса, обращения о его недоступности фиксируются с 24 ноября. В компании уточнили, что сбой носит широкомасштабный характер и связан не только с платформой «Циан», но и с другими IT-сервисами.

Пользователям пообещали сообщить о восстановлении работы системы и принесли извинения за возможные неудобства.

По данным мониторинговых сервисов и сообщений российских компаний, за последний месяц в РФ фиксировались десятки инцидентов в работе крупных онлайн-платформ: перебои затрагивали маркетплейсы, банковские приложения, облачные и телеком-сервисы.

Ранее пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе интернет-сервисов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами